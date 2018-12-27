Mustafa Cengiz: Forvet transferi rüyalarıma giriyor

1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin üyelik berat töreni Galatasaraylılar Derneği’nde gerçekleşti.

Törene Başkan Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Genel Sekreter İlber Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı.

RÜYALARIMA GİRİYOR

Törende konuşan Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın dev bir camia olduğunu vurgulayarak, “Geçici de olsa geçmiş dönemlerden gelen mali sıkıntılar hepimizi had safhaya getirdi. Bunları tek tek aşıyoruz. İki gündür uyku uyumuyorum. Vergi yatırmamız lazım. Yarın 27 milyon lira yatıracağız. Borçsuzluk alarak transfer yapmamız lazım. Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar” diye konuştu.