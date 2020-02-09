Mustafa Cengiz: Galatasaray seni ağlatmasın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçı sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

NEFRET HALİNE GETİRMEYELİM

Cengiz yaptığu açıklamada, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, tüm takımlar... Kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için, sokağa dökme anlamına gelecek söylemlerden kaçınalım.

"TELEVİZYONLARA ÇIKIP AĞLIYORSUN"

Başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsunuz, hem de her gün televizyonlara çıkıp ağlıyorsun. Geçen yıl Kasım ayında Rusya'daydık, 1 saat önce 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikyet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?

"6-0 YENİLDİK TELEVİZYON PROGRAMI YAPTILAR"

Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil... Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da televizyon programı yaptılar."