Mustafa Cengiz genel kuruldan yetki istiyor

Galatasaray'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, 'Ya yetki verilmezse' tartışması devam ediyor.

"BANA GÜVENİLMEZSE DURMAM"

Daha önce olumsuz bir durumda ayrılık sinyali veren Mustafa Cengiz, "Genel kuruldan bazı yetkiler isteyeceğiz. Tasarruf, finansal işlemler, bütçe revizyonu gibi konularda... Her şey kulübün geleceğiyle ilgili... Ben buraya kazık çakmaya gelmedim. Bana güvenoyu verilmezse burada durmam" açıklaması yapmıştı.

Milliyet'im haberine göre, Cengiz'in üyelerle yaptığı sohbetlerde çok açık ayrılık sinyali verdiği belirlendi. Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak yapılan sohbetlerde kendisine söz konusu yetkilerin verilmemesi durumunda istifa olasılığını ciddi ciddi düşüneceğini söylediği ortaya çıktı.

ÜNAL AYSAL BIRAKMIŞTI

Galatasaray'ın Dursun Özbek'ten önceki başkanı olan Ünal Aysal, başta Riva'nın satışı olmak üzere birçok konuda genel kurul üyelerinden yetki istemiş ancak gerekli desteği bulamamıştı. Aysal bunun üzerine kongre kararı almış, başkanlığa da adaylığını koymamıştı.