Mustafa Cengiz: G.Saray değerleri kazanmak kadar önemli

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisine yönelik bir yazı kaleme aldı.

"Rekabetin saha çizgilerinin içinde kalmasına" vurgu yapan Mustafa Cengiz karşılaşmayla ilgili olarak, "29 Nisan 2018 Pazar günü stadımızda oynanacak derbide kazananın Galatasaray olacağına yürekten inanıyorum. Ama en az kazanmak kadar önemli olan Galatasaray değerlerinin, o gün her zaman olduğu gibi stadımızda hissedilmesidir" ifadelerini kullandı.

Cengiz'in yazısı şu şekilde; "Sevgili Galatasaraylılar, Süper Lig’in 31. haftasında değerli rakibimiz Beşiktaş’ı konuk edeceğiz. Tüm dünyadaki rekabetler arasında kendisine yer bulan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Bu anlamda Türkiye’de sosyal hayata dahi etki eden bu mücadeleye dair şu noktayı işaret etmeyi gerekli görmekteyim. İnsanoğlunun en çok kendine benzeyeni sevdiği gerçeği hepimizin malumu... Herhangi bir topluluğa bakarak, o topluluğa mensup kişilerin hakkında fikir sahibi olmak insanı tanıma yollarındandır. Bu yüzden bu toplumun hatırşinas insanları, “yeni tanıdıkları” ya insanlara memleketlerini sorarlar ya da sempati duydukları takımlardan dem vururlar. Bu, kişiyi tanıma yollarından bir tanesi ya da belki de en geçerlisidir. Biz Galatasaraylılar; birbirlerine inanan, vazgeçmeyen, vazgeçildiği sanıldığı anda ruhunu ortaya koyup tek yürek olmayı başaran aynı zamanda rakibe saygı duyan büyük bir topluluğun üyeleriyiz. İşte bu nedenle bizler Galatasaraylılar olarak rekabetin saha çizgilerinin içinde kaldığı, sadece futbolun paydaşlarının konuşulduğu ve kazananın takdir edildiği bir mücadele ortamının oluşması için Türk sporuna hizmet vermekteyiz. 29 Nisan 2018 Pazar günü stadımızda oynanacak derbide kazananın Galatasaray olacağına yürekten inanıyorum. Ama en az kazanmak kadar önemli olan Galatasaray değerlerinin, o gün her zaman olduğu gibi stadımızda hissedilmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle iki kulübün değerli mensuplarına başarılar diler, geçmişten getirdiğimiz dostluk zincirine bir halka daha eklenmesini ümit ederim."