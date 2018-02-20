Mustafa Cengiz: G.Saray olarak ağlak bir kulüp değiliz

Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçında hakem hatalarının yaşandığını iddia ederek sert açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz'in sözlerinden satırbaşları:

NE KADAR EFENDİ OLURSANIZ O KADAR ZAYIF ZANNEDİYORLAR

"Taraftarların tepkisini biliyorum. Burası Türkiye. Ne kadar efendi olursanız, asil bir duruşla sessizlikle cevap verirseniz yanlış anlaşılıyor. Bu duruş, zayıflık, pısırılıklık, yumuşaklık olarak algılanıyor. Biz Galatasaray olarak ağlak bir kulüp değiliz. Biz asla pes etmeyiz! Haftada 2-3 kez zırlayarak demeç vermeyiz."

YAZIKLAR OLSUN DERİZ VE BU OYUNU BOZARIZ

"Hakemler de insan, hata yapabilirler. Fakat aynı hakem, aynı hatayı 7 kez yapıyorsa burada durmak lazım. TFF'ye de MHK'ye de fanatik Fenerbahçeli gelsin. Eğer bir insan tuttuğu takım için objektif değerleri yerler altına alıyorsa biz ona sadece 'Yazıklar olsun' deriz ve bu oyunu bozarız! Hakem kardeşlerimize sesleniyorum; lütfen traş olurken aynaya bakın."

HAKEMLER YANLIŞ EĞİTİLİYOR

"Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray'ın aleyhine değerlendiriliyor. Bize çok rahat kart çıkarılıyor. Eşitlik içerisinde davranılsın. Hakemleri yanlış eğitiyorlar. Hakemlerden adalet bekliyorlar. Hakemler, hakim değildir. Bizim haklarımızı çiğnemesinler. Galatasaray'ın önünü kesmeyin! Herkese adil olun."