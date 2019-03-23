Mustafa Cengiz: Gulyabaniler olmasa bedavaya alacaktık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, NDiaye'nin Stoke City'den kiralık transferi sırasında ezeli rakiplerinin devreye girdiğini ima ederek göndermede bulundu.

Mustafa Cengiz, sezon başında kiralık olarak kadrolarına kattıkları eski oyuncuları Badou Ndiaye'nin transferinde devreye girenleri "gulyabani" olarak nitelendirdi.

Göreve geldiklerinden sonraki mali tablo hakkında bilgi veren sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, şunları aktardı: "Sportif olarak şükürler olsun ki şampiyon olduk ve en yüksek gelir düzeyine ulaştık. 14 ay içinde 2 milyar 205 milyon liralık tahsilat, 2 milyar 203 milyon liralık harcama yaptık. Yıl sonu itibarıyla toplamda artıdayız. 300 milyon liralık kredi ödemesi yaptık. Bonserviste 230 milyon lira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 202 milyon, gişeden 171 milyon, yayın hakkından 187 milyon lira gelir sağladık. İlk defa Sportif AŞ'de reel olarak kara geçtik. Göreve geldiğimizde futbolda transfer yasağımız vardı. Ödemeleri yapıp, 3 günde Nagatomo'yu kiraladık. Ndiaye'yi 16,5 milyon avroya sattık. Sonra aynı futbolcuyu Stoke City'den 750 bin avroya kiraladık. Aslında para vermeyecektik ama gulyabaniler devreye girince 0'a alamadık."