Mustafa Cengiz: Hakemler kurayla belirlensin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu ve hakem çağrısı yaptı.

Hakemlerin kurayla seçilmesi gerektiğini kaydeden başkan, "Kalan 4 haftada hakemler kurayla seçilmeli." dedi.

İdari olarak ibra edilmemesi sonrasında seçim kararı almamasının nedenini aktaran yönetici, "Şampiyonluğa gitmesek seçim kararı alırdım. Şampiyonlıuğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı." dedi.

Cengiz ayrıca, "Keşke her hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynasak, ekonomik sorunumuz kalmazdı" ifadelerini kullandı.