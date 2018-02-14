Galatasaray'ın Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Kürsüye çıkan Başkan Mustafa Cengiz'in eşiyle ilgili söylediği sözler, salonda gülüşmelere neden oldu.

HANIM ÇOK MUTLU

Cengiz, “Ben daha kendi şirketime hiç gidemedim başkan olduktan sonra. Hanımı 3-4 gün göremediğim oldu. Hanım çok mutlu” dedi.

Mustafa Cengiz: Hanımı göremez oldum - İZLE

Cengiz'in diğer açıklamaları şöyle:

KULÜP SATILIRSA BEN G.SARAY'I BIRAKIRIM

"Milan Kulübü başkanı geldi, loca verdik. Basında haberler çıktı "Galatasaray satılıyor mu" diye. Ben TRT'de 'O Galatasaray satılırsa, Galatasaray'ı bırakırım' dedim."

NDİAYE'Yİ BİZ GÖNDERMEDİK

"Ndiaye'yi biz göndermedik. Menajeri zorladı ve götürdü. Ne biz, ne de Fatih hoca gitmesini istemedi. Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye'nin parasını tamamen almadık daha."

15 GÜNDE 18 TANE LOCA SATTIK

"15 gün içerisinde 18 tane loca sattık. Kulübe küsen taraftarlar yeniden kombine aldılar. 8 milyon 600 bin liralık satış yaptık bu süreçte."

