Mustafa Cengiz: Hayalim Avrupa'nın en zirvesine oturmak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV canlı yayınında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, kendisine Fatih Terim'in 'Benim bir hayalim var' sözlerinin hatırlatılması üzerine, başkan da "Galatasaray, buna ulaşacak, cüsse ve cesarete sahip." dedi.

BAZILARI BİZDEN RAHATSIZ

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Duygun başkan bizim ağabeyimiz, başkaımızdır. Ben, Duygun abinin yanlış bilgilendirildiğine inanıyorum. Duygun abinin zamanında da, kopyala yapıştır şeklinde yaptılar. Buna gerek yok dedim. Apartman yönetici, yeni geldiğinde yeni haklar almak istiyorsa, biz de ona tabiyiz. Bunlar iyi niyetle söylüyorlar, ben öyle algılıyorum. Belli bir kesim var, bizden müthiş rahatsız, rövanşist duygularla hareket ediyorlar."





HEDEF AVRUPA'NIN ZİERVESİNE OTURMAK

"Fatih Terim dedi ki, "Benim bir hayalim var" Bu söz aslında Martin Luther King'in lafıdır. Adam öldürüldü ama o hayal gerçek oldu, Amerika'da siyahi insan başkan oldu. İnsanı yaşamda itren ana motivasyonlardan biri itibardır. Benim bütün hayalim, Galatasaray'ı borçsuz yapmak ve şanlı bir şekilde Avrupa'nın tepesine çıkartmak. Bu aslında tüm Galatasaraylıların hayali. Galatasaray, buna ulaşacak, cüsse ve cesarete sahip. Galatasaray'ın kabul edilişi çok yüksek. Ben bunun çok avantajını görüyorum, kişisel olarak değil, Galatasaray olarak. İnşallah, Galatasaray Avrupa'nın tepesindeki 3-4 takımından biri olur."





FATİH HOCAMLA BİRLİKTE OLURUM

"Hocam çok enteresan bir insan. Hocanın önüne bir teklif koymak da güç. Biz de boş kağıdı uzatabiliriz. Hocamla bütün görev sürecimde birlikte olurum."