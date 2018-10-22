Mustafa Cengiz: Diplerde mücadele etmiyoruz

Mustafa Cengiz, ana hedeflerinden birinin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyledi. Cengiz, sarı-lacivertli takımın ligdeki kötü performansına da atıfta bulundu.

ANA HEDEF DEVLER LİGİ

Türk Telekom Stadı'nda imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz, ara transfer döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet transferi yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ocak ayı transferleri genelde zor transferlerdir. Yani kendi kulüplerinde mutlu olmayanlar, beklentileri karşılamayanlara yöneliktir. Kulübünde oturmuş bir insanı kalkıp ara dönemde transfer edemezsiniz. Fakat gerek oyuncu izleme ekibimiz, gerek de teknik ekibimiz bu konuda çok ciddi çalışıyor. Çünkü bizim sütten ağzımız yandı. Taraftar haklı olarak çok ciddi tepki verdi bize. Bu tepkiden ders aldık. İnşallah en iyisi olacak.

Çarşamba günü Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçımız var. O maçta Türkiye ve Galatasaray için en iyi sonucu almayı diliyorum. Ana hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Bu dönem için konuşmuyorum ama hedefimiz ve stratejik vizyonumuz bu."

FENERBAHÇE'YE ATIFTA BULUNDU

Mücadele ettikleri kulvarlarda kötü durumda olmadıklarını vurgulayan Cengiz, isim vermeden ezeli rakiplerinin performansına değinerek, "Şu anda kulübümüz diplerde oynamıyor, kulübümüz en az gol atanlardan biri değil. Forvet olsa tabii ki daha iyi olurdu. Bazen her istediğiniz olmuyor. Bu dünyada her istediğinizin olması zaten cenneti de anlamsız kılar. Forvet transferi konusunda hocamızın talepleri önümüze geldiğinde hiçbir imzadan kaçmayız. Dünya çapında çok değerli bir teknik direktörümüz var. Onun getireceği hiçbir öneriye karşı çıkmadık, hiçbir imzadan da imtina etmedik, etmeyiz." diye konuştu.