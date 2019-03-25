Mustafa Cengiz: Hukuki mücadele başlattık

Cumartesi günü yapılan genel kurulda Galatasaray yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Bu durumda tüzük gereği Başkan Mustafa Cengiz'in 1 ay içinde seçim karar alması, en geç 23 Mayıs'ta ise sarı-kırmızılı takımı seçime götürmesi gerekiyor. Aynı zamanda ise ibra edilmediği için yine tüzük gereği yeniden başkan adayı da olamıyor.

MUSTAFA CENGİZ: MAHKEMEYE GİDECEĞİZ

Genel kurulda yapılan ve ibrasızlıkla sonuçlanan oylamanın adil bir şekilde yapılmadığını ifade eden Galatasaray Yönetimi, hukuki süreç başlatıyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Yadsınamaz başarılara imza attık. Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulumuzun bu şekilde bitmesini arzu ederdik. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım, bu an itibariyle gerekenin yapılacağından endişe olmasın. Son genel kurulda tartışmalı alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm boyutlarda girişeceğiz. Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için her şeyin yapılacağından şüpheniz olmasın. Galatasaraylılar rahat olsun, Galatasaray emin ellerde"

Mustafa Cengiz: Görevimizin başındayız VİDEO

