Mustafa Cengiz, ibra edilmeyen üyeleri değiştirecek

Galatasaray'da cumartesi günü yapılan genel kurulda yönetim, mali olarak ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Mahkemeye gidecek olan sarı-kırmızılı yönetim, Adnan Polat'ın tek ibra ile mahkemeye gidip davayı kazanmasını örnek alacak. Yol haritası ise ibra edilmeyen üyelerin değiştirilmesi.

DENETİM KURULU DEĞİŞECEK

Akşam gazetesinin haberine göre Yönetim, Galatasaray Tüzüğü'nü detaylıca inceliyor. Denetim Kurulu'nda 3 asil, 3 de yedek üyenin olduğunu ifade eden yöneticiler, ibra edilmeyen 3 asil üyenin yerine yedek üyelerin getirilmesini planlıyor. Yöneticiler böylece mahkemenin kendi lehlerine sonuçlanacağını ifade ediyor.

Mustafa Cengiz'in bu yöntemi uygulayabileceğine dikkat çeken bir başka isim de gazeteci Fatih Altaylı. Galatasaray'da daha önce 2. Başkanlık görevini de üstlenen Altaylı, Cengiz yönetiminin mahkemeye gitmek yerine ibra edilmeyen üyeleri değiştirebileceğini belirtti.

Fatih Altaylı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"İki ibranın kanunda da yeri yok. Tek ibra var. Yasaya da aykırı bir tüzük bu. Zaten yönetim kurulunun bir yöntemi daha var, niye bunu uygulamaz? Mali yönden ibra oldun mu sen kardeşim, kim ibra olmadı? Denetim Kurulu ise onlar istifa eder, yedek üyeleri geçer. Yönetim de der ki, 'İdari yönden neden ibra edilmediğimizi eleştirilerden anladık, düzeltip devam edeceğiz' ve istifa da etmez. Bu da bir seçeneğidir yönetimin.

O zaman da Divan Kurulu ya da ibra etmeyenlerden biri mahkemeye gitmek zorunda kalır. Mahkemelik olurlar. Mahkeme de kararı verir ona göre hareket edilir. Mahkeme, yönetimi görevden alırsa da kayyum atayabilir. İbra etmeyenler de Galatasaray’a kayyum getirenler olarak tarihe geçerler! Mustafa Cengiz bunu da deneyebilir ama Mustafa Cengiz hiç kimseyi dinlemeyen ve her şeyi kendisinin bildiğini düşünen bir adam olduğu için de yine en acayip yöntemi deneyerek saçma sapan bir iş yapmayı da sürdürecektir!"