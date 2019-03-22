Mustafa Cengiz: Ibrahimovic için çok uğraştık

Mustafa Cengiz, "Zlatan İbrahimovic için en üst düzeyde çok uğraştık ama kendisi ABD'de kalmak istedi" dedi.

Bir ara transferde Galatasaray ile adı anılan Manuel Fernandes konusunda da açıklamalar yapan Mustafa Cengiz, "Lokomotiv Moskova yöneticileri Manuel Fernandes'i bize teklif etti. Biz de 'İyi futbolcuysa siz niye bırakıyorsunuz?' diye sorduk, cevaplamadılar. Mali şartları da uymadı" ifadelerini kullandı.

"BELHANDA İÇİN TEKLİF GELDİ, MUSLERA İÇİN GELMEDİ"

Gomis'in sezon başında Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, "Gomis tatlı bir adam. Kişisel bir sorun yok ama herkes profesyonel. Şartlar öyle gelişti. Ayrıldıktan sonra Türkiye ve Galatasaray'ın değerini anladı. Her hafta buraya geliyor. Seçimlere girse kazanır! İnsanların o kadar sempatisi var" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı, Muslera'ya transfer teklifi gelip gelmediğiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Muslera için teklif gelmedi ama Belhanda için geldi"