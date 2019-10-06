Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında gerginlik çıktı

Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un annesi Raife Erdoğmuş'un cenaze töreni sonrası Başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in, "Biraz da ceza almayanlar konuşssun" şeklindeki sözüyle ilgili, "Bizim istediğimiz herkesin kendi görevini yapması. Sonra çarklar çalışacak" ifadesini kullandı.

"BİR GÜNDE KRAL OLMADIK"

"Galatasaray 4 haftadır kazanamıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Mustafa Cengiz, "Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum, özelikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum, morallerini bozmamalarını diliyorum, Camiamızın kenetlenmesini diliyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: Herkes kendi görevini yapmalı VİDEO







"CEZA ALMAYANLAR KONUŞSUN" SÖZÜNE CEVAP

Mustafa Cengiz, "Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktör Fatih Terim'in oldukça sert açıklamaları vardı. Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşsun diye bir ifadesi kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması… Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak "Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?" bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır."