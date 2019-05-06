Mustafa Cengiz: İnsanın olduğu yerde hata vardır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı bir ödül töreninde dün akşam oynanan derbi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, hakemin maça etkisini de yorumladı.

"Taçla ilgili konuşmam" diyen Cengiz, ''Bizim hakemlerle ilgili geçmişte görüşlerimiz vardı. Bunları dile getirdiğimizde 8 kulüpten gelen yazılı tepki vardı. Biz bu tepkinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Biz ayrıcalık istemedik ama öyle algılandı. Özür dilerim ama bir taçla ilgili konuşamam. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Benim onu yargılayacak ne teknik bilgim ne de görevim var. Ben dün sahada kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı. Ben taraftara teşekkür ederim. Spor bir deşarj, bir rahatlama unsuru.'' şeklinde konuştu.

"HAKEMLER TARAF TUTABİLİRLER"

İnsanın olduğu yerde hatanın her zaman olacağını dile getiren Cengiz, şöyle konuştu: ''Hakemler hakim değiller, adalet dağıtamazlar. Hakemler gördüklerini çalmalılar. Ancak üst üste hata yapmamalılar. Hakem dikkatli olmalı ve vicdanının sesine her zaman uymalı. Bir takıma sarı kart verdiyse gerektiğinde ikinci sarı kartı vermekten çekinmemeli. Bir takıma penaltı verdiyse ikinciyi vermekten çekinmemeli. Taraf tutabilir, bir takımın taraftarı olabilir. Bu spora ilgisini gösterir ama sahada asla bunlardan etkilenmemelidir, objektif olmalıdır. Ben samimi bir öneride bulundum. Kura çekilebilir demiştim ama buna çok şiddetli tepki gösterildi. O tepki sahiplerinin hakemi neden eleştirdiğini de anlamış değilim.

İnsan unsuru var, hata unsuru var. İnsanın olduğu her yerde endişemiz var. Benim tek korkum kasıt olması. İnsan hata yapabilir ama kasıt olmasın. Birisi de endişesini dile getirdiğinde tepki vermemek gerekir. Haklıysa dinlemek gerekir. Biz hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmalarını bekliyoruz. Son düdük çalana kadar yürekli olmalarını istiyoruz"