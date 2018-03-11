Mustafa Cengiz: Kadıköy'de kazanacağız

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1 yenerek almıştı. Geride kalan 19 yılda sarı-kırmızılı takımın tüm başkanları ezeli rakiplerini yeneceklerini iddia etse de galibiyet sevinci yaşayamadı.

"HER ŞEYİN BİR İLKİ VARDIR"

Mevcut başkan Mustafa Cengiz de önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi kazanacaklarını berlirtti. Galatasaray'ın bu sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yeneceğine inandığını ifade eden Cengiz, "Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah Kadıköy'de bir ilk olacak ve kazanacağız" dedi.

"B PLANIMIZ VAR"

"UEFA'dan ceza gelirse B planımız var" diyen Cengiz, "Biz 3 yıllık projeksiyon koyduk. biz miniummu 3 ile 4 yıl istedik yönetim kurulundan. 2. yılda sıfıra gelmeyi hedefliyoruz, ben bunu camiaya da ilan ediyorum. Şu anda 500-650 milyon TL ile zararla karşı karşıyayız. bizim hedefimiz 2 yılda borcu sıfırlamak, biz bunu UEFA'ya da taahhüt ettik. Riva ile Florya'nın çok etkin ve doğru kullanılması gerekiyor. lüzumsuz transfer harcamalarına gitmemeliyiz. Riva'dan kırdırdığımız 500 milyonluk kaynağı olduğu gibi futbolcu transferine verdik. bu ağır yükü kaldırmak gerekiyor. Bizim kendi öz kaynağımız Riva ve Florya. 3-4 yılda çok önemli bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz Riva ve Florya'yı" şeklinde konuştu.