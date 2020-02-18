Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında Süper Lig değerlendirmesinde bulundu ve bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"HAKEMLERİN ARTNİYETLİ OLDUKLARINA İNANMAK İSTEMİYORUM"

"Endişe sadece bizde değil, liglerde mücadele eden tüm takımlarda hakem endişesi var. Hakemlerin kötü, artniyetli, hesaplı olduğuna inanmak istemiyorum."

"Önümüzdeki dev maçta, hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum. Son Malatyaspor maçımızda, yerden gösterilen bir pozisyonda, bir futbolcumuzun penaltı yapmış gibi gösterildiğini görüyoruz. Üstten gösterildiğinde bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, futbol bunun için güzel. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil, arkadaşımız, yakın akrabamız."





KADIKÖY'DE OLACAĞIM DEDİ

Derbiye gidip gitmeyeceği yönünde konuşan Cengiz "İnşallah Kadıköy'de olacağım." ifadesini kullandı.

Ali Koç'un basın toplantısı için ise; "Medyum değilim, bu konuda yorumda bulunamam. Her kulüp kendinden sorumlu. Her kulübe başarılar dilerim ama en başarılının da kulübüm olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere ilginç bir göndermede bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından son derlenenler:

"ORADA 6-0 KAYBETTİK, 7-0'DA KAZANDIK"

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, Samsunspor gibi takımlar umarım ligde olur, hepsi bizim değerli rakibimiz. Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım."