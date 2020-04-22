Mustafa Cengiz: Korona piyangosu Fatih Terim'e vurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye konuştu.

Cengiz, "Sağlığımda bir sorun yok. Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey virüse yakalandı. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi, kötü mü bilmiyorum. Galatasaray büyük bir kulüp, görevi sürdürmeye çalıştık. Günde 100'den fazla iş maili geliyor." dedi.

"AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK GİDER"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu virüs beklenmedik anda geldi, bize darbesi çok büyük oldu. Azdan az çoktan çok gider. En büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi, bizi olumsuz etkiledi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar 105 milyon TL. Galatasaray bu yüklerin altından kalkacak." ifadelerini kullandı.