Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği yok hükmündedir

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde konuşan Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği ve TFF'ye ateş püskürdü.

"KULÜPLER BİRLİĞİ, BİRLİK OLAMAZ"

Cengiz, "Biz herkese 10 numara ile başlarız, TFF ve kurumları da dahil. Biz geçen sezon yarışı kaybeden rakiplerimizin kendi taraftarlarına şirin gözükmek için yaptığı açıklamaları gördük. Biz geçen sezon şerefli bir şampiyonluk kazandık. TFF ve kurullarının bu sezonki tavırları bizi müthiş derecede rahatsız ediyor. Biz, burada Galatasaray'ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri çıkıyor "son iki şampiyonluk şaibelidir" diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği'ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı yer birlik olmaz. Bizim için yok hükmündedir" dedi.

"ADEM, ŞENER VE EMRE NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?"

A Milli Takım'da Galatasaraylı bir futbolcunun bulunmamasına yönelik bir soruyu da cevaplayan Cengiz, "Biz milli olan her şeye sahip çıkarız, ister biz de oynasın, ister oynamasın! Şenol hocayı görünce; Emre Mor, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı'yı.. Ben olsam yani, benim görüşüm" şeklinde konuştu.