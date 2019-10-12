Mustafa Cengiz: Kurucularımızın hepsi Osmanlı vatandaşı

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkan Mustafa Cengiz, "Son iki yıl, futbolda almadık kupa bırakmadık. Bu çok büyük bir onur. Tüm camiaya, teknik heyete, oyuncularımıza teşekkür ederim." dedi.

Cengiz, "Ali Sami Yen başkanımızın koyduğu hedeflere dürüstçe ulaşmaya çalışıyoruz. Son iki yıl, futbolda almadık kupa bırakmadık. Bu çok büyük bir onur. Tüm camiaya, teknik heyete, oyuncularımıza teşekkür ederim." dedi.

"GALATASARAY YÜZDE YÜZ YERLİ"

Galatasaray'ın yüzde yüz yerli vatandaşlar tarafından Galatasaray Lisesi'nde kurulduğunu vurgulayan Cengiz, "Portekiz'den İspanya'ya birçok bildiğimiz kulüplerin kurucuları yabancı. Çoğu da İngiliz. Oysa Galatasaray, yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı. Bu müthiş bir şey. Bu coğrafyadan doğan en büyük güzelliklerden biri. Asla Galatasaray'ın veya kişilerin aleyhine bir kompolunun içerisinde yer almayız. Biz doğru ve dürüstüz" ifadelerini kullandı.

"ALTINDAN KALKAMAZLAR"

Cengiz sözlerini şöyle noktaladı: "2 yenilgi, 2 beraberlikle Galatasaray'ı kırılgan hale getirmeyelim. Biz 2 yenilgiyle asla yere düşmeyiz ve zedelenmeyiz. Kenetlenmemiz bazılarını rahatsız etti. Onların tuzağına düşmeden, akıntılarına kapılmayalım. Başkan olsam da olmasam da düzeysiz eleştirilere yanıt vermeyiz. Fakat yeri geldiğinde onlara öyle bir cevap veririz ki, yollarca altından kalkamazlar."



