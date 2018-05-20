Mustafa Cengiz: Mecnun gibi bir aşkın peşindeyiz

Sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda üyelere hitap eden Mustafa Cengiz, yeni yönetim listesinde yer alan isimleri tanıttı.

Konuşmasına, Spor Toto Süper Lig'de dün kazanılan şampiyonluğun mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını aktararak başlayan Cengiz, "Atamızın Samsun'a çıkış tarihi olan 19 Mayıs'a denk gelen bu şampiyonluğa ulaşmak bize nasip oldu." dedi.

"GALATASARAY BİR AŞK"

Yönetimde bulundukları 4 aylık süreçte çok çalıştıklarını anlatan Başkan Cengiz, "Bu işleri asla övünmek için, seçim kazanmak için, oy almak için yapmadık. Bize tevdi edilen kutsal görevi yerine getirmek için çalıştık. Bu ayağa kalkış, sizlerden aldığımız güçle oldu. Destekleriniz olmasaydı, bugün huzurunuza, şampiyon bir takımın, şampiyon bir camianın temsilcisi olarak gelemezdim." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'a hizmet etmenin verdiği memnuniyete vurgu yaparak, şunları söyledi: "Ben bu camianın bir mensubu, sizler gibi değerli insanların temsilcisi olmaktan onur duyuyorum. Sadece manevi bir hayalin, tutkunun, mecnun gibi bir aşkın peşindeyiz. O aşk ise Galatasaray. Kurucumuz Ali Sami Yen'in gösterdiği yolda ilerliyoruz. Galatasaray'ı sadece Türkiye'nin değil, inşallah Avrupa'nın da zirvesine çıkaracağız inşallah. Bize emanet edilen değerleri, inan edin kendi mal varlığımızdan çok daha önemli görüp, ona göre mücadele ediyoruz. Bundan emin olun."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray Futbol Takımı'nın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini ve Avrupa kupalarından yer almasına mani hiçbir durumun bulunmadığına dikkati çekerken, "UEFA ile inşallah 4 yıllık yeni bir anlaşma yaparak, Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Cengiz, konuşmasının ardından, yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimleri tek tek tanıttı.