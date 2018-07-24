Mustafa Cengiz: Milan'a biz yardım ettik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın G.Saray'la yaptığı anlaşmanın yeniden incelenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Cengiz, UEFA'nın anlaşmayı değiştirmeye yönelik bir karar almasının gündemde olmadığını belirtirken Avrupa'dan 2 yıllık men cezası affedilen Milan'a da kendilerinin yardım ettiğini açıkladı.

"MİLAN BAŞKANI BENİ ARADI"

Cengiz, UEFA ile yaptıkları görüşmelerdeki başarılarının emsal olduğunun altını çizerken İtalyan kulübünün cezasının kalkmasının öncesinde yaşanan süreçle ilgili de şunları söyledi: "Milan başkanı beni aradı, UEFA'ya yaptığımız savunmayı, sunduğumuz bilgileri ve nasıl bir yol izlediğimizi sordu. Biz de tüm açıklığı ile detayları anlattık, tecrübemizi onlarla paylaştık. Bu konuşmanın ardından Milan Başkanı, G.Saray'ı örnek göstererek CAS'a men cezaları ile ilgili itiraz edeceklerini söyledi.

(Milan İcra Kurulu Başkanı Davin Han Li, Galatasaray'ı ziyaretinden bir kare)

Yani biz daha Milan bizi örnek göstererek itiraz etmeden bu durumu biliyorduk. Bu nedenle bizim için bilinmedik bir durum değil. Onların cezası da iptal edildi ve Avrupa Ligi'ne katılacaklar. Yani bizim başarımız Milan'ın da men cezasının kalkmasında etkili oldu."