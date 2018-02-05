Mustafa Cengiz: NDiaye gitmezsem oynamam dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yeni başkanı, 16 milyon Euro'ya Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında da önemli sözler kullandı.

"GİTMEZSEM OYNAMAM DEDİ"

Ndiaye'nin satılmasını istemediklerini belirten Cengiz, ''Biz Ndiaye'yi satmak hiç istemedik. Hocama ait söz, menajeri Ndiaye'yi öyle zehirledi ki...%10 komisyon istedi menajeri. 600 bin euro da imaj hakkı kalmış. Bunların hepsine hayır dedik. Fatih hocam Ndiaye ile görüşme yaptı. Ndiaye, ben Galatasaray'da kalmak istiyorum, sene sonunda şampiyon olmak istiyorum dedi. 3 gün geçti geçmedi, hocam aradı ve bu Ndiaye'yi zehirlemişler, gitmek istiyor dedi. Ndiaye denilen kardeşimiz bana gelmek istedi, ben stat dışına çıkardım tabiri caizse. Bana telefon açmaya başladı, nereden anladım, mesaj atmaya başladı devamlı. Aile fertlerimi de aramaya başladı, menajeri dahil. Gitmezsem oynamam demeye başladı'' sözlerini kullandı.

''DANY VE CHEDJOU NEDENİYLE TRANSFER YASAĞI VARDI''

Galatasaray'ın eski futbolcuları Dany ve Chedjou'ya olan borçları nedeniyle transfer yasağı aldığını söyleyen Mustafa Cengiz, ''Bir baktık Dany ve Chedjou'dan dolayı transfer yasağımız var. Görür görmez hemen Dany ve Chedjou'nun borcunu kapattık. Şakası yok bunun çünkü. Ödedik, bir baktık 19 milyon Euro sigorta borcu varmış. Onu ödedik, baktık vergi borcumuz var. 30 milyon TL'ye yakın para ödedik. Kız voleybol takımına aylardır para verilmemiş, onları verdik. Basketbol takımına verdik. 19 milyon TL SGK borcu verdik. Bunu hep biz ödedik'' dedi.