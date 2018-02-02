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Mustafa Cengiz Ndiaye transferini araştırıyor

Mustafa Cengiz, 12 milyon euroya alındığı yönünde çıkan haberler üzerine, Ndiaye transferini soruşturmaya başladı.

Mustafa Cengiz Ndiaye transferini araştırıyor
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Mustafa Cengiz, Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transferi konusunda soruşturma başlattı.

Cengiz, sarı-kırmızılı kulüpte transfer konusunda yetkili olan mali işlerden de sorumlu kulüp yetkililerinden Badou Ndiaye'nin transfer süreci ile alakalı derinlemesine bilgi istendi.

DURSUN ÖZBEK İLGİLENDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, kulüpte çalışan profesyonellerle yaptığı görüşmede Ndiaye transferinde yaşanan süreci özetlemelerini istedi. Yapılan görüşmede kulüp profesyonellerinin, Ndiaye transferinde bir önceki başkan Dursun Özbek'in bizzat ilgilendiğini ve transferi bitirme adına Ankara'ya özel olarak gittiğini ifade etti.

Dursun Özbek'in çek defteriyle birlikte Ankara'ya gittiği ve transferi burada bitirdiği belirtildi.

Kulüp profesyonelleri, Ndiaye transferine kendilerinin dahil olmadıklarını söyledi. 


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