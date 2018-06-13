Mustafa Cengiz: Neymar'la bile böyle sözleşme yapılmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Habertürk'e verdiği röportajda bir önceki yönetimin büyük savurganlık yaptığını ifade ederek, "Bundan sonra böyle sözleşmeler olmayacak" şeklinde konuştu.

Finansal Fair Play konusunda UEFA'yla yeni bir anlaşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hem kendilerinin hem de Türk kulüplerinin mali disipline girmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"OYUNCULARLA SAÇMA SÖZLEŞMELER YAPILMIŞ"

"Türk futbolunda kulüpler borcu borçla kapatmaya çalışıyor" diyen Cengiz, "Bu, dünyanın en tehlikeli mali yapılanması. Hele ki faizlerin arttığı bu dönemlerde. Bizim mutlaka mali disipline girmemiz gerekiyor. Türkiye'de futbol kabuk değiştirmek zorunda. Tüm kulüplerde yeni yönetim göreve geldiğinde büyük bir şaşkınlığa uğruyor. 'Bugüne kadar bu gemi nasıl yürümüş' diyorlar. Ancak aldığı yük batma noktasında. Biz de bu şaşkınlığı yaşadık" ifadelerini kullandı.

Oyuncularla çok savurgan kontratlar imzalandığını vurgulayan Cengiz, kemer sıkmak zorunda olduklarının altını çizerek, "Örneğin bizim ayda sporcuların seyahati için uçuşlara ödediğimiz para 500 bin TL’yi geçiyor. Bunların içinde sözleşmeden doğan bilet yükümlülükleri de var. Kontratların bize yüklediği yük, 11 futbolcuda 4.5 yıl için 155 milyon euro. Bu müthiş bir rakam. Bunu temizlememiz gerekiyor. Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmememiz gerekiyor. Neymar’ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz" dedi.