Mustafa Cengiz: Ozan 200 bin TL alıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında önemli açıklamalarda bulundu.

OZAN'IN MAAŞI 200 BİN TL

"GS TV’de asgari ücretle çalışanlar, 3 yıl maaş alamayan kameramanlar var. Ozan Kabak 200 bin TL alıyor. Bunları para ile ölçemezsiniz. Bizim 490 çalışanımız, 190 da mağazacılık çalışanımız için geçerli bir şey."

"Bizim UEFA ile ilgili sıkıntılarımız vardı, kiralık oyuncular bulmak noktasında sıkıntı yaşadık. Ben transfer noktasında muhatap olmam, bunlar hocama bağlıdır. Tespit edilen yüzlerce oyunculardan bazen hiçbiri olmayabilir."

"Ben UEFA’ya gittiğim zaman bize TFF’den men alacaksınız dendi, maç düdüğüne kadar korktuk ve hiçbir avukata da 5 kuruş vermedik. Transfer konusunda taraftar ne dese haklı, bir yanlış varsa o bana ait ama teknik heyet ve yönetim elinden geleni yapmıştır. Allah Gomis’İn bahtını ve yolunu açık etsin."

"Gomis kesinlikle gitmek istiyordu. 150 milyon TL’ye bir stadyum yaparsınız, adam bu paraları alıyor. Gitmek istedi, Allah yolunu açık etsin, inşallah penaltıları kaçırmaz."