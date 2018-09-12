Mustafa Cengiz: Özbek'in borcunu cebimden ödeyeceğim

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

"Duygun abinin (Yarsuvat) söylediği bir şey kalbimi kırdı." diyen Cengiz, "O maddeyi okudu ama ben de okuyorum. Nereden okuyorum biliyor musunuz? Onun başkanlık yaptığı yönetim kurulu yetkisinden okuyorum. Kendisinin ve Dursun başkanın imzası var. Demek ki benden öncekilerden örnek alıyorum." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN BİZANS OYUNUMUZ OLMADI"

Tüzük değişikliği yapmadıklarının altını çizen Cengiz "Biz yeni mevzuata göre hareket etmek istiyoruz. Biz mevzuatta yazanı yaptık ve kendi içimizde şunu dedik; daha fazla katılım olsun ve insanlar merak edip, yanlış anlamasın diye öne çektik. Olay bu. Hiçbir zaman Bizans oyunumuz olmadı. Eğer siz kanunlar önemli değil diyorsanız önceki yönetimin aldığı yetkiyi kullanmamı istiyorsanız ona da tamam. Fakat devlet böyle demiyor. Kanunla bunu kabul etmiyor. Biz anonim şirketler kanununa tabi değiliz." şeklinde konuştu.

"BORÇ O KADAR YÜKSEK Kİ SÖYLEMEYEYİM"

Mustafa Cengiz, "Otel inşaatıyla ilgili sizin oylarınızla kabul gören maddenin aynısını istedik. Bu bizim kucağımızda kalmadı, biz bunu biliyorduk ve en iyi şekilde nasıl yararlanırız diye çabalıyoruz. Abdurrahim Bey ile birlikte bunu ödemeye çalışacağız. Öyle yüksek rakam var ki söylemeyeyim." dedi.