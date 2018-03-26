Mustafa Cengiz: Parkeleri bile Fatih Hoca yaptırdı

Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayan Fatih Terim, göreve geldiğinden bu yana yalnızca futbol takımı için değil Florya Metin Oktay tesisleri için de yoğun mesai harcadı.

PARA TALEP ETMEDİ

İlk olarak, 2012'de teknik direktörler için yapılan ancak kullanılamaz hale gelen konutta tadilat yaptıran tecrübeli teknik adam parkeleri ve tüm eşyaları da değiştirtti. Ve Fatih Terim bunun için Galatasaray Kulübü’nden hiçbir ücret istemedi. Tüm masrafları kendisi karşılayıp kulüp kasasından tek kuruş talep etmedi.

BAHÇE BAKIMINI DA YAPTIRDI

Florya'da bahçe düzenlemesi, bakımı, ağaçlandırmasını da tecrübeli teknik adam bizzat kendisi yaptı.

Başkan Mustafa Cengiz ise Terim'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Fatih Hoca ‘Ben burada antrenörüm, takımı çalıştırır evime giderim’ diye düşünmüyor. 24 saat orada yaşıyor. Onun için Florya, evi. Tesisleri tekrar düzenledi. Bir kulüp üyesi yıllar önce teknik adamlar için daire yapmıştı. Hamza Hoca’dan sonra burayı kullanan olmadı. Böyle olunca parkeleri kalkmış, su basmış. Fatih hoca parkelerine kadar, kendisi yaptı. Hem de Galatasaray’a hiçbir maddi yük getirmeden."