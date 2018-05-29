Mustafa Cengiz: Real Madrid'in yerini alacağız

Sarı-kırmızılı ekibin olağan genel kurulunda bir kez daha başkan olan Mustafa Cengiz, mazbatasını aldı. Törenden sonra konuşan Cengiz, gelirleri artırarak gelecek yıllarda Avrupa'nın dev kulüpleri gibi olmak istediklerini ifade etti.

UEFA'DAN GELECEK CEZA

Cengiz, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gelen kısıtlamaların Galatasaray'a da geleceğini söylerken, "Bizim camia başarıya endeksli. Taraftarımızın talebi olan dürüst yönetimi gerçekleştireceğiz. Yıllardır üzerimizde kambur olan mali yükü camianın da desteğiyle halledeceğiz. UEFA'ya verdiğimiz rapor da çok net. UEFA ile ana konuları bitirdik. Çok detay konularda anlaşmayı bitirmek üzereyiz. Her gün konuşuyoruz. UEFA'da eşitlik var. Fenerbahçemiz ve Beşiktaşımız ne sınırlama aldıysa hemen hemen benzer durum bize de uygulanacak. Detayı imza atınca anlatacağım." dedi.





DEV KULÜPLERİN YERİNİ ALACAĞIZ

Şampiyonlar Ligi gelirlerinin önemli oldığunu belirten Cengiz, "UEFA geliri çok arttı. Gruplara kalsak galibiyetsiz 35 milyon euro alıyorsunuz. Beşiktaş performansı gösterseniz yaklaşık 50 milyon euro geliyor, onları da tebrik ederim. Real, Barça, Münih'in yerini almak istiyoruz. Türk takımları ile de oynamak isteriz, bu rüyamız. UEFA'ya sözümüz var, 24 ayın sonunda, camiaya da sözümüz var. Kara geçmeyi hedefliyoruz. Bu koltuğa da yapışmadık, gereğiniz yaparız" ifadelerini kullandı.