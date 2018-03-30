Mustafa Cengiz: Rodrigues'e teklif var ama ucuza satmayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve çarpıcı sözler kullandı.

Cengiz, Garry Rodrigues için bir teklif aldıklarını itiraf etti.

''KİMSENİN GALATASARAY'DA BORCU KALMAZ''

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Eski yönetimde kaybetmeye hazır değildi sanırım. Böyle diyorum çünkü o kadar sorun ertelenmiş ki... Yönetimimiz inan edin tapu kadastro memurları gibi çalışıyor. Keşke teminat ve rehineler olmasaydı. Hiç kimsenin Galatasaray'da parası kalmaz. Ama Dursun başkanın, ama bir menajerin, ama bir futbolcunun. Bununla ilgili telaş gösterip düğümler atmanın gereği yok."





''GARRY RODRIGUES'E TEKLİF VAR''

"Garry Rodriges'e teklif var evet. Galatasaray camiasını tatmin etmeyen bir değer bulmadan satmayız. West Ham'da oynayan sağ bekin fiyatına bakın. Tamamen atıyorum. 30 milyon Euro. Kimse tanımıyor adamı ama. Bence Cenk Tosun ucuza gitti."





"FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRDİ"

"Tüm futbolcular şampiyonluk havasına girmişler. Her maçı final olarak görüyorlar. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar. Biz hak ederek, sonuna kadar çarpışarak inşallah şampiyonluğa ulaşacağız. Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. En büyük hayalime kavuştum. Ama taraftarların böyle güçlü olduğunu inan edin bilmiyordum. Taraftardan bu desteğin daha da artmasını rica ediyorum. Taraftarımız yüzde 5'ini yansıtıyor. Yüzde 10-15'ini yansıtsalar dünyanın tepesine çıkarız. Potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor."