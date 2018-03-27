Mustafa Cengiz: Rüyamda bile hesap ödüyorum

G.Saray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, Beyaz Futbol’a açıklamalarda bulundu.

Cengiz, geceleri uykudan uyanıp hesap yaptığını söyledi.

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri:

DERİN G.SARAY'A KARŞIYIM

"Yalan haberler türetmesinler. Çok yalan haberler çıkıyor. Derin G.Saray’a karşıyım. Bunu söylüyorum ancak tam tersi yazılıyor. Hak eden, sakatlıksız, kitleleri birbirlerine düşürmeyen bir şampiyonluk olsun. Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Kavga istemiyoruz. Hak edenin Galatasaray’ın olmasını istiyor ve diliyorum."





UYKUDAN UYANIYORUM

"Rüyamda hesap görüyorum. Onu alıp oraya ödüyorum. Hesabı tutturamıyorum, uyanıyorum. Uyanıp hesap yapıyorum gece. Başkan seçildiğimden beri bir gün işe gitmedim. Bütün yöneticilerimiz aynı şekilde çalışıyor. Bundan dolayı mutluyum. Gece geç saatte eve gidiyorum. Eşimi görmüyorum ama o da bu misyonun farkında. Hanım ofsaytı bile öğrendi. Aşırı tepki verdiği için maça götürmüyorum."