Mustafa Cengiz: Şampiyonluk havasına girdik

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın ofisinde teknik direktör Fatih Terim'in de yer aldığı yemeğe katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRİLDİ

Sarı-kırmızılı futbol takımının zorlu bir periyoda girmesine değinen Cengiz, "Şampiyonluk havasına girildi. Ben özellikle Fatih Terim hocamda, sevgili Abdurrahim Aybayrak kardeşimde ve en önemlisi futbolcularda şampiyonluk havasına girmiş atmosferini görüyorum. Bu çok önemli. Eğer şampiyonluk havasına girerseniz, önünüzdeki her maçı final olarak görür ve ona göre çarpışırsınız. Mutlu sonla biteceğine, inşallah diyerek inanıyorum." diye konuştu.

O DURUMDA ŞİİR BİLE YAZILIR

Cengiz, "Kaçan pozisyonlar sonrası içinizde fırtınalar kopmuştur." ifadeleri üzerine, "Aynen öyle. O durumda şiir bile yazılır." dedi.

TABİİ Kİ ADAY OLACAĞIM

Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübünün mayıs ayındaki olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını ifade etti.

Aday olup olmayacağı şeklindeki soru üzerine Cengiz, "Tabii ki olacağım. Genel kurul bana teveccüh gösterirse bizi onaylarsa ben başkanlığa aday olurum. Şu anda da adayım. En zor dönemde arkadaşlarımız elini taşın altına koydu. İki ayda 190 milyon lirayı aşkın nakit ödedim. Hem factoring firmalarına olan borcu hem vergi borçlarını ödedik. Bunu sadece bir Badu Ndiaye transferine bağlamak yanlış. Bu transferde de ekstradan 3 milyon avro kazandırdık. Gitmesini de istemiyorduk. Gidince de en karlı halde izin verdik." diye konuştu