Mustafa Cengiz: Soldado'nun yaptığı sahtekarlık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşma bitiminde Kadıköy'de Spor Güvenlik ekibinin de hazır olduğu şeref tribününde yaklaşık 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi.

SOLDADO'NUN PENALTI POZİSYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Yönetici Ahmet Şenkal, Adil Araboğlu, Cenk Soyer, Mahmut Recevik Dinçer Ünal, Hüseyin Toprak ile birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Mustafa Cengiz, "Tamam biz çok pozisyona girdik ama onlarda girdiler. Bunu kabul edelim." şeklinde konuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Soldado'nun ceza alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Cengiz, "Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz" dedi ve ekledi, "Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için önemli kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiç bir şey yok" ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)