Mustafa Cengiz suskunluğunu bozacak

Galatasaray'da Arda Turan transferi yüzünden yönetimle Fatih Terim arasında başlayan polemik her geçen gün büyüyor.

Son olarak dün akşam oynanan Rizespor mücadelesi sonrası Fatih Terim, süreci başka bir boyuta taşıdı. Deneyimli teknik adam, açık açık Arda Turan'ı istediğini ancak yönetimin kabul etmediğini dile getirdi.

Terim'in yönetimi hedef alan asıl sözleri ise içeriden bilgi sızdırıldığı yönündeydi.

KÖSTEBEK İMASI YAPTI

Arda Turan'la ilgili Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüştüklerini aktaran Terim "Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek taraflı olmadığını, camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde bunu değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim ve buraya geldim. Başkan, Abdurrahim Bey (Albayrak) ve Yusuf Bey (Günay) vardı. Oturduk ve ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır." diye konuştu.

Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili yaptıkları toplantının basına sızmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti.

Yönetimle arasında sorun olduğuna yönelik haberlerin çıkmaması için çok çabaladığını anlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Buradan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üstüne basarak söyledim. Ben daha eve varmadan bir gazeteye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil. 'Yönetimle arasında sorun var.' dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Fakat zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Fikrimi ve bu konuya olan yaklaşımımı hiç değiştirmedim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim." ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, bugün yapacağı toplantıda hem Arda Turan transferine hem de Fatih Terim'in yönetimi hedef alan sözlerine cevap verecek.