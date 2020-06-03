Mustafa Cengiz taburcu oldu

Halsizlik şikayetiyle doktora giden ve beyninde tespit edilen 3 ur nedeniyle operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ardından mide kanaması geçirerek bir kez daha hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu.
Bir süredir hastanede gözetim altında tutulan sarı-kırmızılı kulübü başkanı, bugün taburcu oldu.
CENGİZ: TÜM TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM
Hastaneden çıkışının ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, Galatasaray camiasına da teşekkürlerini iletti.
Başkan Cengiz, ''İyiyim. Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Sabahtan yatsı namazına kadar dualarla bana destek olan taraftarımıza ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz..." ifadelerini kullandı.