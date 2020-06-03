Halsizlik şikayetiyle doktora giden ve beyninde tespit edilen 3 ur nedeniyle operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ardından mide kanaması geçirerek bir kez daha hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu.

Bir süredir hastanede gözetim altında tutulan sarı-kırmızılı kulübü başkanı, bugün taburcu oldu.

CENGİZ: TÜM TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Hastaneden çıkışının ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, Galatasaray camiasına da teşekkürlerini iletti.

Başkan Cengiz, ''İyiyim. Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Sabahtan yatsı namazına kadar dualarla bana destek olan taraftarımıza ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu - İZLE