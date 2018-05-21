Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın açıklaması yaptığı sırasında araya girmesine tepki gösterilmişti. Başkan Cengiz, "Trolleme ne demekmiş öğrendim" dedi.

Rıza Kocaoğlu, Mustafa Cengiz'in canlı yayınına girdi VİDEO



"TARAFTARIMIZ ÜSTÜNE GİTMESİN"

Göztepe başkanını Rıza Kocaoğlu ile kendisini tanıştırdığını belirten Başkan Mustafa Cengiz, "Bence kötü niyetle yaptığına inanmıyorum. Maç heyecanıyla olmuştur. Bu yaşımda 'Trolleme' diye bir terim öğrendim. Her hangi kaba bir söz veya bir küfür yok açıklamasında. Bu konuda taraftarımıza başkanlığa olan saygısı ve tepkisiyle alakalı çok teşekkür ederim. 100 binlerce tweet atılmış. Rıza bey geçtir, kötü bir şey yapmadı. Taraftarımıza ricamdır, kötü bir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.