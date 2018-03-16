Mustafa Cengiz: Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara açık yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ"

Taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Böyle bir manzara bize nasip oldu. İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Bu taraftara her şey layık" şeklinde konuştu.

"G.SARAY BU SEFER KADIKÖY'E FARKLI GİDİYOR"

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise, "Atmosferi görüyorsunuz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor" ifadelerini kullandı.

Albayrak ayrıca, "Bu organizasyonun mimarı Fatih Terim'dir. 'Taraftarımızla beraber bir bütün olalım' dedi. Yarın da inşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu