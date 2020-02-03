Mustafa Cengiz: TFF bu hakkı F.Bahçe'ye nasıl veriyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beIN Sports'un canlı yayın konuğu oldu.

Cengiz, limit artırımı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ve Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştirdi.

İşte Cengiz'in sözleri:

"TFF, lisanslama adına çok değerli bir çalışma başlattı ve biz kendi kurallarımızı koyduk. Bu çalışmaların içerisinde biz vardık, ancak daha sonra bizi bu çalışmalara almadılar. Siz, kuralları yıkmak için mi koyarsınız, uygulamak için mi? 26 Haziran'da bu kurallar ilan edildi, biz de uyduk! Gelirler, giderler, bağımsız denetimden geçen raporları TFF'ye verdik. TFF bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. 31 Aralık'ta da TFF herkesin harcama limitini açıkladı.

31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz (Fenerbahçe) çıktı; 8 Ocak tarihinde bir başvuru yaptı ve limitlerimi artır dedi. Limiti 33 milyon TL, 8 Ocak'ta artıyor ve daha sonra tebliğ ediliyor ama bu yetmiyor. 17 Ocak'ta bir başvuru daha yapılıyor ve bir ek bütçe daha isteniyor. TFF, 26 milyonluk bir ek daha yapıyor ve müthiş bir rahatlama getiriliyor

"LİMİT ARTIRIMI USULSÜZDÜR"

Bu ek neden yapılıyor? Nedenini bilmiyoruz. TFF bu hakkı, haksız yere nasıl verebiliyor, kurallar belli, arka kapıdan dolanamazsınız. 49 milyon TL ile puan silme, para cezası gibi cezalar erteleniyor. Yüzde 28 aşım olacaktı. TFF'ye soruyorum; Bunu nasıl yaptınız? Bu limit harcama artırımı usulsüzdür, bunu hangi maddeye dayanarak bu kulübümüze (Fenerbahçe) rahatlama sağlandı.





İstanbul'daki bir diğer büyük kulübümüz de başvurdu, olmadı, karara saygı duyacağız dediler ardından, buna da çok fazla saygı duyuyoruz. Biz şeffaflık bekliyoruz. Kimin ne limiti var açıklanacak. TFF'ye diyorum ki; siz nasıl olur da 100 metre yarışı başladığı zaman bu yarışı 120 metre yaptınız? Bunu başkalarına da yaptınız mı? TFF, benim sorduğum soruların cevabını vermek zorunda. Kendi koyduğunuz kuralları bozamazsınız, bunu yapamazsınız.

"BİZ YAPSAYDIK CEZA ALIRDIK"

Ben adım gibi eminim, eğer Galatasaray da Fenerbahçe'nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsinin cezasını alırdı. Nihat Özdemir, Rıdvan Dilmen'e bunu kendisi söyledi. Peki neden diğer takım için uygulanmıyor? Acaba hangi gerekçeler getirilecek? Biz o gerekçelerin tamamını çürütmeye hazırız.

Fenerbahçe hala bunun yeterli olmadığını düşünüyor ve bir başvuru daha yapıyor, yetmiyor! Bu aşımı Galatasaray yapsaydı, biz cezamızı çekerdik. Eğer sizin suçunuz cezasız kalırsa, o zaman suç, legal hale gelir. Cezayı çekmezseniz kurum da olamazsınız, devlet de olamazsınız. Her suçun bir karşılığı vardır."