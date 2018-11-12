Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Cengiz, olaylı geçen Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz TFF Hukuk Kurulu'nu istifaya davet ederken, TFF'den hakemlerin arasındaki VAR konuşmalarını da talep etti.

Mustafa Cengiz: TFF'den VAR konuşmalarını istiyoruz - İZLE

SÖYLEDİKLERİMİZ YANLIŞ ANLAŞILDI

Basın toplantısı düzenleme gerekçelerini anlatan Mustafa Cengiz, "Söylediklerimizin yanlış anlaşılması, eksik kalması ve değerli rakiplerimizin doğru bilgilenmesi açısından bu basın toplantısına karar verdik. Kayserisporumuz'dan Trabzonsporumuza, Beşiktaşımız'dan Fenerbahçemize, Adanaspor Demirsporumuza kadar hepsi bizim kardeşimiz. Biz herkese ve kendimize saygı duyarız." diye konuştu.

FIRAT AYDINUS'U ELEŞTİRDİ

Maç sonu yaşanan kavgayla ilgili hakem Fırat Aydınus'u eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı "İki oyuncunun anlık gelişen davranışlarına hakem müdahale etmedi ve gerilim tırmandı. Hakemlerin buna müdahale etmesi gerekiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde bu olay olsaydı, hakemler müdahale ederdi. Belki de hakemin basireti bağlandı. Bize göre bu olay, hakemin olaya müdahale etmesi nedeniyler oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yanımdaydı, bir dakika süren bu olaya biz de şaşırdık. 89 güzel dakika unutuldu." açıklamasını yaptı.

TFF'DEN İSTİFA BEKLİYORUZ

Galatasaray'dan 13, Fenerbahçe'den 2 kişinin sevk edilmesini eleştiren Mustaaf Cengiz, "Bizden 13 kişi sevk edildi, rakibimizden 2 kişi sevk edildi. Onlardan da 13 sevk edilsin demiyorum, ancak bizden 2, onlardan 13 sevk edilseydi yine rahatsız olurduk. Rakipten sadece 2 oyuncu mu var, yapmayın! Onlardan sadece 2 kişi mi çime bastı? Bu çifte standardı Türkiye Hukuk Müşavirliği yapıyor. Daha sonra PFDK ve Tahkim Kurulu karar veriyor. Disiplin Talimatı'nın 75. maddesine aykırı olarak VAR'ın tespit ettiği ve hakemin onayladığı dışında bir değerlendirme yaparsanız, bu tartışılır. PDFK'ya da kızamıyorum, onlara yapılan bir sevk var. Böyle bir çifte standart nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği'nin istifasını bekliyorum ya da değişmesini bekliyorum." dedi.

VAR KONUŞMALARINI İSTİYORUZ

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz, "Biz bu federasyon ile şampiyonluklar yaşadık. Komplo teorisi aramıyoruz aksi söylendiği halde. Serdar Aziz'in pozisyonu bence penaltı ama VAR ne tepki verdi? VAR'ın bedeli kulüplerden alındı. Kamuoyu ve Galatasaray'ın vicdanını tatmin etmek için Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR ile yapılan konuşmanın yayınlanmasını istiyoruz. Hollanda'da bir maçta VAR ile yapılan konuşma yayınlandı." şeklinde konuştu.

Hollanda'da VAR konuşmaları yayınlandı