Mustafa Cengiz: Transfer konusunda söz Fatih Hoca'nın

Şampiyonluğun ardından konuşan Mustafa Cengiz beIN SPORT HABER'e özel açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle;

"PENALTI KARARI TERİM'İN"

''Şampiyonluk enerjimizi Galatasaray aşkımızdan aldık. İnancımızı belirtmek için kullandığım 'İnan Edin' terimi hem taraftar açısından bir slogan oldu hem de değerli rakiplerimizin bazı önemli isimlerinden de duydum. Hayatımda ilk defa bir penaltıyı izleyemedim. Gomis'in penaltı atma kararı Fatih Terim'in kararıydı ve onun cesaretine uygun bir riskti.''





''Dün gece taraftarımız müthiş bir coşku yaşadı. Rakiplerimize saygılıyız ama bu şampiyonluk çok anlamlıydı. 21. şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi taraftarımızdır. Belki cebindeki son parayla Galatasaray'a destek veren taraftarlarımızın coşkusuna, dün gece tekrar hayran kaldık. Bu takımın şampiyonluğu tüm eski başkanlarımızın ve yönetimlerimizin katkısıyla elde edilmiştir.''

TRANSFER KONUSU

Sarı-kırmızılı ekibin en belirgin eksiğiin forvet olduğu ve bir sezonu sadece Gomis'le tamamladıklarını ifade eden Cengiz, "Ndiaye konusunda da son söz Fatih Terim'in. Hoca isterse transfer edilir." ifadelerini kullandı.