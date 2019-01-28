Mustafa Cengiz: Transfer yapmadık diye hanım konuşmuyor

Galatasaraylı taraftarların son iki transfer döneminde de tek gündemi, yapılacak forvet transferi.

Uzun süredir, takıma forvet alamayan Mustafa Cegiz ve yönetimine sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösteriyor.

Mali konuların yeniden değerlendirilmesi için olağanüstü toplanan divan kurulu toplantısında konuşan Mustafa Cengiz, transferle ilgili de konuştu.

HANIM BENİMLE KONUŞMUYOR

Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Hanım transfer yapmadık diye benimle konuşmuyor. Bunu samimi söylüyorum. Dün gece 4.5'ta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, ben de bilmiyorum. Bariyer derken engeller oluyor. Şimdi ben rastgele konuşan bir takımın temsilcisi değilim. Biz edebimizi biliriz. Rakip takımlara laf atmayız. Herkes edebine göre davranır''





EN İYİ DURUMDA OLAN BİZİZ

''Bizim şu anda ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor. Aldığımız her futbolcunun KAP bildirimini yıllardır yapıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Hesaplarımız çok açık ve devlet de görüyor. Rakiplerimiz arasında en iyi durumda olan biziz. Şükür bize efektif ve reel olarak denetleme sonrasında net kara geçtik. UEFA'nın 2M€luk cezası olmasa bu rakam 15 milyon TL olacaktı. Transferlerle ilgili evet gecikmeler oldu, o konuya girmeyeyim şimdi konu başka.

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