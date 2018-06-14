Mustafa Cengiz: Trezeguet için teklif yaptık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Kasımpaşa'da bu sezon gösterdiği performasla dikkatleri üzerine çeken Trezeguet için teklif yaptıklarını söyledi.

"KİRALAMAKTAN YANAYIZ"

Mustafa Cengiz, "Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Ancak mali disiplin içinde hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. 5 milyon euro serbest kalma maddesi doğru. Teklifimizi yaptık ve geri çekildik" ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis hakkında da konuştu; "Gomis karakterli bir oyuncudur. Futbol bir şov işi ama biz amatör ruhu da önde tutuyoruz. Armanın peşindeki insanları seviyoruz. Gomis için de, başka futbolcumuz için de doğru bir fiyat, Galatasaray'ın lehine bir fiyat gelirse, biz de mutlu oluruz."