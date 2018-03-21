Mustafa Cengiz: Tudor bize alacak davası açtı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptı. Cengiz, Hırvat teknik adam Tudor ve yardımcılarının Galatasaray'a dava açtığını söyledi. Tudor, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'a gelmiş, Başakşehir-Beşiktaş maçını Ayhan Akman'la birlikte tribünden izlemişti.





7.5 MİLYON TL'LİK ALACAK DAVASI

Mustafa Cengiz, "Tudor'un Karabükspor'dan Galatasaray'a geliş şekli doğru değildi bence. Aynı zamanda gidiş şekli de doğru olmadı. Keşke daha iyi ayrılsalardı. Şimdi Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı." dedi.





"YENİDEN BAŞKAN ADAYI OLACAĞIM"

UEFA'ya yaptıkları sunuma da değinen Cengiz, "UEFA tarihinin en gerçekçi sunumunu yaptık. Onlar kendisi bunu söyledi. Disiplin komitesi çok sağlam. Değerli bir rakibimizi de sorgulamışlardı. Galatasaray'ın tek başına ilerlemesi değerli değil. İngiltere'deki gibi en az 8 takım şampiyonluğa oynamalı. UEFA bizden 3 şey istiyor. Samimiyet, doğru konuşma ve şeffaflık. 3 değil aslında 5 yıllık sunum yaptık. En son bize bir delege, 'Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız ne olacak' dedi? Sürekli yeni bilgiler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığı için de konuşan Cengiz, "Yeniden aday olacağım, tabii ki olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zor dönemde elimizi taşın altına koyduk"

