Mustafa Cengiz: Türk futbolunda kaos istemiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tüm camialara saygı duyduklarını ve Türk futbolunda kavga istemediklerini söyledi.

Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Magdeburger Sigorta ile gerçekleştirilen forma kol sponsorluğu imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

"KİMSEYE DURUP DURURKEN SALDIRMADIK"

Ali Koç'un söylemlerine daha önce yanıt verdiklerini hatırlatan Cengiz, "Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camia değil yönetici, yanıt vermeye çalışırız." dedi.

Türk futbolunun bu tip söylemlerden arınması gerektiğini vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Göztepeli, Malatyalı kardeşlerimizle yan yana futbol izleyen nesilden geliyoruz. Bunun devam etmesini diliyoruz. Ülke puanında kritik noktaya geldik. 11. sıraya düştük. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama noktasındayız. Kaç ön eleme oynayacağımızın meçhul olduğu yere geliyoruz. Türkiye futbolla yatan kalkan ülke. Bunu doğru yönlendirelim. Taraftarların büyük küçük hepsine saygı duyuyoruz. Camialara asla söz etmeyiz. Hiç kimseden çekinmeyiz. Huzur, barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Futbol dünyası Galatasaray'a ve herkese sevgi saygı yaklaşım içinde."