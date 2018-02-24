Mustafa Cengiz: UEFA, G.Saray'a şans verecektir

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kendilerini favori olarak gördüklerini ifade etti.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını değerlendirerek, "Fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii ki hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun." ifadelerini kullandı.

"UEFA GEREKEN ŞANSI VERECEKTİR"

UEFA ile yapılacak Finansal Fair Play görüşmeleri öncesinde kulüp olarak gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Cengiz, "9 Mart Cuma günü yapılacak görüşmede UEFA'nın büyüyen ve gelişen Galatasaray ile Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, Galatasaray'ın Florya'daki tesislerinin fiziki düzenlemelerinde büyük katkısının olduğuna değinen Cengiz, şunları kaydetti: "Bu ilçede tesisleri bulunan bir kulüp olarak biz de 'Bakırköy için neler yapabiliriz' diye Başkan Kerimoğlu ile konuştuk. Bakırköy ve Florya'ya daha fazla güzellik katmak için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kendilerinin de görüşlerini aldık."