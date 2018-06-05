Mustafa Cengiz: Değerini bulan her şey satılır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu.

Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzayalacaklarını ve iyi bir bedelle futbolcularını satabileceklerini açıkladı.

''4 YILLIK ANLAŞMAYI İMZALAYACAĞIZ''

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Yarın imzalamış oluruz, UEFA ile 4 yıllık anlaşmayı. UEFA, tarihinde ilk defa üst üste settlement agrement öneriyor ve imzalatıyor. Bu aslında Galatasaray ve Avrupa futbolunun geldiği noktayı gösteriyor. Sadece Galatasaray da değil, hiçbir şey tek başına değerli değildir. Avrupa ve UEFA, Türk futboluna gerekli değeri vermiştir. Biz göreve başladığımızda, bize net olarak söylenen kesinlikle men alırsınız idi. Bunu iyi ve kötü niyetle söyleyenler oldu. Şükür ki Galatasaray, Avrupa yolunda hedeflere ulaşacak. Umarım yarın açıklarız."





''DEĞERİNİ BULAN HER ŞEY SATILIR''

"Profesyonel futbolda değerini bulan her şey satılır. Futbol aynı zamanda bir iş idaresidir. Teknik heyetimiz yelkeni şişirecek, biz de dümeni tutacağız, onlara en iyi durumu sağlayacağız. Taraftarlar çok şey istiyor, biliyorum. Biz de taraftarız. Kombinelere, localara, sosyal medyayı görüyorum, varlıklı kesimlere loca alın deniyor, bunu destekliyorum. Bazı değerli başkanlar ve yöneticilerin verdikleri sözleri yerine getirmesini de bekliyorum. Onlar bunları yaptığında kendilerine müteşekkir oluruz."