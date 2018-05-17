Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı görüşmenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'yla anlaşmaya vardıklarını ve Galatasaray'ın Avrupa katılmasının önünde bir engel olmadığını açıkladı.

"HİÇBİR ENGEL YOK"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nyon'da UEFA ile yapılan görüşmenin ardından müjdeyi verdi.

Cengiz, UEFA ile anlaşmaya vardıklarını söylerken, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için önünde hiçbir engel yok. Her konuda UEFA ile anlaştık. Galatasaray taraftarına müjdeliyorum. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Altından kalkabileceğimiz kısıtlamalar getirildi. Taraftarımız bilsin ki Galatasaray emin ellerde. Avrupa kupalarına katılacağız." dedi.