Mustafa Cengiz: UEFA'nın kararı değişmez

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues'in, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirilmesi için CFCB Araştırma Komisyonu'na gönderme kararı alırken, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

MUSTAFA CENGİZ: RUTİN KONTROL

"Herhangi bir sıkıntı yok. Kimse endişe etmesin." diyen Mustafa Cengiz, "UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü. Biz anlaşmamızı yaptık imzamızı attık. Zaten İngilizce metinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir ki, bu bir yargılama değildir. Denetim amaçlı gözden geçirmedir." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı bazı yöneticiler ise bunun bir rutin uygulama olduğunu kaydederken, "Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir." açıklamalarını yaptılar.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

UEFA’nın Kulüp Finansal Kontrol Komitesi (CFCB) ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzalamış olduğumuz yapılandırma sözleşmesi ile ilgili olarak bugün UEFA’nın resmi web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre CFCB Soruşturma Kurulu (Investigatory Chamber) ile imzalamış olduğumuz yapılandırma sözleşmesi, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cunha tarafından bir üst kurul olarak Yargı Kurulu’na (Adjudicatory Chamber) incelenmek üzere gönderilmiş olup UEFA’nın iç prosedürleri gereği gerçekleşen rutin bir işlemdir. Söz konusu Kurul ile imzalanan yapılandırma anlaşmasına herhangi bir etkisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü