Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, uzun süre sonra görüştü

Sivas deplasmanında 2-2 berabere kalan ancak ortaya konan futbolla takdir toplayan Galatasaray ile teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz tarafından takdir edildi.

Cengiz ve Terim, aralarında geçen Arda Turan polemiğinin ardından ilk kez bir araya gelirken, Sivas dönüşünde sohbet etti.

Galatasaray Başkanı, tecrübeli teknik adamı tebrik ederken, sonuca takılmadığını da ortaya koydu.

"BÖYLE OYNARSAK SONUNU MUTLU GETİRİRİZ"

Mustafa Cengiz, Terim’e, “Böyle oyna canımızı ye... Fenerbahçe ve Sivas maçlarında müthiştiler. Bu hızlı pas oyununu Barcelona bile oynayamaz. Göze hoş gelen bir futbol vardı. Böyle oynarsak sonunu mutlu getiririz” ifadesini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ FUTBOLU OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fatih Terim de, Sivasspor karşısındaki futbolun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek şu sözleri kullandı:

“Kazanabileceğimiz bir maçtı. Normal şartlarda, böyle bir deplasmandan alınan bir puan değerlidir ama bu oyunu gördükten sonra iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma da söyledim, istediğimiz futbolu oynamaya devam edeceğiz.”