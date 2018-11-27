Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz PFDK'lık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında TFF'yi istifaya davet edereken, hakemler Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın düdüklerini asması gerektiğini ifade etmişti.

MUSTAFA CENGİZ BİR KEZ DAHA SEVK EDİLDİ

Cengiz bu açıklamaları sonrası bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Cengiz'in yanı sıra Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz de PFDK'ya gönderildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."